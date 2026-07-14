الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 00:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في منشور على “إكس”: مع كل يوم يمر تكشف أميركا عن جانب جديد من كراهيتها لإيران

      مواضيع ذات صلة

      الجيش الإيراني : سيُلقّن جنودنا العدو درسا بليغا، وأي عمل ضد أرض هذا البلد التاريخي ومياهه وسماءه لن يمر دون ردّ وتكلفة مناسبة

      الجيش الإيراني : سيُلقّن جنودنا العدو درسا بليغا، وأي عمل ضد أرض هذا البلد التاريخي ومياهه وسماءه لن يمر دون ردّ وتكلفة مناسبة

      الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات إف 18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن

      الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات إف 18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن

      وكالة تسنيم: العدو الأمريكي استهدف جزيرتي قشم وهنغام ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران

      وكالة تسنيم: العدو الأمريكي استهدف جزيرتي قشم وهنغام ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران