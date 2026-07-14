وزير الدفاع اللبناني يقدّم واجب العزاء في سفارة دولة قطر

قدّم وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سفارة دولة قطر في بيروت، معربًا لدى سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة.

وقد دوّن اللواء منسى في سجلّ التعازي:

“برحيل سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، يخسر لبنان صديقًا كبيرًا وقف إلى جانبه في أحلك الظروف وأصعب المراحل، وكان نعم الأمير والأخ الكبير، خصوصًا أياديه البيضاء بعد عدوان تموز 2006 ومساعيه الخيّرة في مؤتمر الدوحة العام 2008.

نتقدم بخالص التعزية من سمو الأمير تميم ومن الشعب القطري الشقيق، ونضرع إلى الله كي يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.”

المصدر: مواقع