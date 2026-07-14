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    وكالة مهر عن مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية: إصابة 4 أشخاص إثر الهجمات الأمريكية على مناطق بمدينة أميدية جنوب غربي البلاد

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