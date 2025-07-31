فلسطين المحتلة

حماس: جاهزون للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّدًا حال إنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة

أكدت حركة حماس أنه ” بلغت حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني”.

أضافت الحركة في بيان: “ندعو المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو، وإيصال المواد الغذائية فورًا إلى شعبنا في جميع مناطق قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها”.

وتابعت: “جاهزون للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّدًا حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة؛ إذ إن استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرّر، في الوقت الذي كنا فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق.

المصدر: مواقع