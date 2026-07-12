وزارة الخارجية اليمنية تُجدّد التأكيد على وقوف صنعاء إلى جانب إيران

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران، لن يحقق للمعتدي أهدافه الإجرامية وسيكون مآله الفشل والخسران.

وجدّدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم السبت، التأكيد على أن الشعب الإيراني بقيادته وجيشه ومؤسساته الرسمية سيظل عصيًّا على الانكسار وثابتًا في الدفاع عن سيادة بلاده وأمنها واستقرارها وأن النصر سيكون حليفه.

وأوضح البيان أن استمرار الجرائم والاعتداءات، سيلحق الضرر بالمعتدي وأدواته في المنطقة وكذلك بالاقتصاد العالمي، مؤكّدةً على حق الجمهورية الإسلامية الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس واستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، لافتًا إلى أن من يربط مصيره بمصير الصهاينة حتمًا ستكون خسارته أكبر من خسارتهم.

وشدّدت وزارة الخارجية، على أن اليمن في محور الجهاد والمقاومة والقدس وضمن معادلة وحدة الساحات، يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية بكل ما يستطيع، مضيفةً “أننا جميعًا على تنسيق مستمر لمواكبة أي تطورات ولدينا الكثير من الخيارات في حال لزم الأمر ذلك وتطلبته تطورات الأحداث”.

المصدر: المسيرة نت