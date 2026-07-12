الرئيس الايراني يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بعث الرئيس الايراني “مسعود بزشكيان” رسالة إلى امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدّم فيها تعازيه بمناسبة وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، وأعرب عن مواساته للحكومة والشعب القطري.

وقال الرئيس بزشكيان في هذه الرسالة ان المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، أدى خلال فترة مسؤوليته وحياته المباركة دوراً مؤثراً في توسيع العلاقات الأخوية والتعاون الودي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ودولة قطر.

وفيما يلي نص رسالة رئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر المحترم

ببالغ الأسى، تلقيت نبأ وفاة والدكم الكريم، المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

إنني أتقدم بأصدق التعازي إلى سموكم، وإلى أسرة آل ثاني الكريمة، وإلى حكومة وشعب قطر الشقيق، بهذا المصاب الجلل. لقد أدى المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، خلال فترة مسؤوليته وحياته المباركة، دوراً مؤثراً في توسيع العلاقات الأخوية والتعاون الودي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ودولة قطر، وستبقى خدماته وذكراه موضع احترام دائماً في ذاكرة الشعبين.

أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يمنح سموكم وسائر ذويه الصبر والسلوان.

المصدر: قناة العالم