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   27 محرم 1448   
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    غوتيريش: أحث إيران والولايات المتحدة على استئناف المفاوضات بشكل عاجل ومعالجة القضايا العالقة عبر الدبلوماسية

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