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   27 محرم 1448   
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    موت السيناتور ليندسي غراهام، أحد أشرس عرّابي الاستيطان والقتل في تاريخ الكونغرس الأمريكي

    المصدر: موقع المنار