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    عربي وإقليمي

    هيئة إدارة الممر المائي للخليج في ايران: العبور عبر مضيق هرمز غير ممكن حالياً بسبب التحركات العسكرية الاميركية

      أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA) تعليق حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مشيرةً إلى أن القرار جاء على خلفية “التحركات العسكرية غير القانونية” للقوات الأمريكية في المنطقة، مؤكدةً أن استئناف إصدار تصاريح العبور سيكون فور عودة الاستقرار.

      وقالت في اشعار إلى جميع المتقدمين للحصول على تصاريح العبور، أن طلبات العبور ستُدرس وفق التسلسل الزمني فور استعادة الأمن والاستقرار، على أن تُصدر التصاريح اللازمة في حينه.

      وأكدت الهيئة أن الموقع الإلكتروني الرسمي (PGSA.ir) هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال طلبات الحصول على تصاريح العبور، داعيةً الراغبين إلى متابعة حسابها الرسمي على منصة X للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

      المصدر: وكالة مهر

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