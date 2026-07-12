العميد أكرمي نيا: نقف بقوة لفرض ترتيباتنا التي نسعى إليها في مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الجيش العميد محمد أكرمي نيا، مسؤولية القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن ضمان الأمن في مضيق هرمز وحماية ناقلات النفط، ووقوفها بحزم لتنفيذ الترتيبات التي تتوافق مع مذكرة التفاهم ووجهات نظر إيران.

وقال العميد محمد أكرمي نيا اليوم الأحد: “نحن وبصفتنا القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولون عن ضمان الامن في مضيق هرمز وحماية ناقلات النفط، ونقف بحزم لتنفيذ الترتيبات التي تتوافق مع مذكرة التفاهم ووجهات نظر إيران.

واضاف: إن للأمريكيين، وخاصة رئيسهم الحالي، تاريخ طويل من نقض العهود، ونحن لم ننسَ أن هذا الشخص نفسه، قام في عهد رئاسته للولايات المتحدة، اخلّ بالاتفاق النووي وانسحب من الاتفاقيات الدولية، مضيفاً : إن انسحاب أمريكا من المؤسسات والمنظمات الدولية يدل على تاريخ البلاد الطويل في هذا المجال.

وتابع المتحدث باسم الجيش: يُلاحظ نفس التنصل عن الوفاء بالتعهدات في مذكرة التفاهم المُبرمة حاليًا بين إيران وامريكا.

وقال: يحاول الأمريكيون انشاء ممر غير قانوني في جنوب مضيق هرمز، وهو ما يتعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ موضحا انه وفقًا لهذه المذكرة، فإن إيران تتولى مسؤولية أي حركة مرور أو عبور من هذا المضيق. وتعمل الجمهورية الإسلامية بدورها على إرساء تفاهم وترتيبات مشتركة مع سلطنة عُمان بطريقة ديمقراطية وسلمية.

واردف العميد أكرمي نيا: الأمريكيون يسعون لفرض مسارهم في هذه المنطقة من خلال تدخلاتهم التعسفية؛ مما تسبب في انعدام الأمن، مؤكدا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن حقوقها المنصوصة في المذكرة، ومن الأفضل للأمريكيين الالتزام بأحكامها، والاهتمام بأمن المنطقة، ومراعاة مصالح دولها.

وتابع المتحدث باسم الجيش: لا ينبغي للأمريكيين المخاطرة بامن حلافائهم، وكلما اتخذوا إجراءات ضد جزر وسواحل ومنشآت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تلقوا ردًا ساحقًا.

وصرح المتحدث باسم الجيش: الليلة الماضية، تدخل الأمريكيون للمرة الألف، وقد جاء ردنا عليهم بقوة وحزم.

واشار أكرمي نيا، إلى أن القوات المسلحة لطالما سعت إلى تعزيز جاهزيتها القتالية، قائلاً: لقد عملنا على هذا النهج منذ البداية، وسعينا جاهدين لرفع مستوى جاهزيتنا؛ وبعد التوصل إلى مذكرة التفاهم وإرساء وقف إطلاق النار، وكما ذكرت مرارًا، اغتنمنا الفرصة من اجل تطوير قدراتنا القتالية، لاننا لا نثق أبدًا بالأمريكيين أو الأعداء.

وتابع المتحدث باسم الجيش: نحن نُحدّث أهدافنا باستمرار، ونسعى جاهدين لتطوير قدراتنا القتالية لنكون على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات. هذه العملية عمل يومي ومستمر في القوات المسلحة؛ مؤكدا على انه من الأفضل للأمريكيين أن يكفّوا عن تدخلاتهم المُزعزعة للأمن في المنطقة.

وتطرق المتحدث باسم الجيش، إلى الحضور الجماهيري الكبير في مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد، قائلاً: شهدنا وداعًا وتشييعا مهيبين، في أعقاب التجمعات الليلية والحضور الجماهيري الغفير في الشوارع والساحات. لقد صنع الشعب الإيراني ملحمة عظيمة بكل المقاييس التاريخية والحضارية. حوّل الشعب الإيراني الحزن إلى ملحمة عظيمة، والتهديد إلى فرصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: قناة العالم