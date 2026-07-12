بقائي يوضح أبعاد زيارة عراقجي إلى عُمان

جرت يوم السبت في مسقط محادثات بين وزيري خارجية إيران وعُمان، بهدف التنسيق بين البلدين الساحليين لمضيق هرمز بشأن الترتيبات المتعلقة بإدارة حركة المرور والملاحة البحرية في هذا المضيق، حيث شارك في هذه المحادثات وفدان قانوني وفني من البلدين، وتم خلالها بحث وتبادل الآراء بشأن تأمين أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وفق ما اوضحه اليوم المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي.

واوضح بقائي اليوم الاحد: “شارك في هذه المحادثات وفدان قانوني وفني من البلدين، وتم خلالها بحث وتبادل الآراء بشأن تأمين أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مع مراعاة الحقوق السيادية للبلدين الساحليين والقانون الدولي الواجب التطبيق، وكذلك في ضوء أحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد”.

وتابع بقائي: “تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية أن تنظيم الترتيبات الخاصة بإدارة حركة المرور المستقبلية في مضيق هرمز يجب أن يتم من خلال التشاور بين البلدين الساحليين، مع أخذ التطورات التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية بعين الاعتبار، ولا سيما الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني، وانعكاساتها الأمنية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز”.

المصدر: قناة العالم