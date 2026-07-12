إيران | بحرية حرس الثورة الإسلامية تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر واستهداف سفينة مخالفة

اعلنت بحرية الحرس الثورة الاسلامية في بيان انه “كنا قد ذكرنا في بيان سابق أن تدخلات الجهات الأجنبية وفرضها بصورة غير قانونية مسارات حركة السفن في مضيق هرمز ستؤدي إلى رد حازم من جانبنا، وستتسبب في تعطيل الزيادة في حركة الملاحة عبر المضيق”.

واضاف البيان “قبل ساعات، تم تجاهل هذه التحذيرات، حيث حاولت عدة سفن، بتحريض من جهات أجنبية، الإبحار عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب للإنذارات والتنبيهات التي وجهناها لتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد.”

وتابع “لذلك، اضطررنا إلى استهداف إحدى السفن بطلقات تحذيرية وإيقافها، بعدما قامت بإطفاء أنظمتها، مما عرض أمن الملاحة البحرية للخطر.

وعلى إثر هذا الحادث ونظرًا لوقوع هذا الإخلال بالأمن بسبب التدخل غير القانوني للجهات الأجنبية، فإن مضيق هرمز سيُغلق حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة، ولن يُسمح لأي سفينة بالعبور”.

وحذرت بحرية الحرس في بيانها انه “إذا ارتكب العدو المعتدي أي خطأ، واتخذ من هذا الحادث – الذي كان هو نفسه المتسبب فيه – ذريعة لشن عدوان جديد ضدنا، فسيُواجَه برد شديد، وستُستهدف قواعد إضافية للعدو في المنطقة.”

وحملت بحرية الحرس مسؤولية عواقب هذا التدخل على “عاتق العدو الأمريكي-الصهيوني، وكذلك الدول التي أتاحت أراضيها لإقامة قواعد العدو المستخدمة في هذه التهديدات”.

المصدر: موقع المنار