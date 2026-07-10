قصف إسرائيلي وإطلاق نار وعمليات نسف شرق غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الخميس- خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع .

وأفاد مصدر محلي بإصابة مواطنة برصاص آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شرقي خانيونس وشرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة.

واطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه بحر مدينة خانيونس جنوبا وبحر وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1094 شهيدا، إضافة إلى 3507 مصابا، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,120 شهداء و173,615 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام