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    تقارير مصورة

    تقارير مصورة | تستمر محاولات الفلسطينين باستعادة الحياة الثقافية والفنية بغزة عبر مبادرات فردية

    تقرير عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

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