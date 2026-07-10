ارتفاع علاوات التأمين البحري لعبور مضيق هرمز



كشفت مصادر في قطاع التأمين عن أن العلاوات الإضافية المعروضة لعبور السفن من مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع ‌بعد تجدد التوترات في الخليج.



وأشارت سبعة مصادر كبيرة في سوق التأمين البحري في استطلاع رأي إلى أن العلاوات الإضافية لعبور مضيق ⁠هرمز تتراوح حاليا بين واحد وخمسة بالمئة من قيمة السفينة.



وقال أحد مصادر قطاع التأمين إن معدلات التأمين على عبور المضيق ستكون خمسة بالمئة على الأقل، وأفاد مصدران آخران من القطاع بأن المعدلات ارتفعت إلى خمسة بالمئة، في حين أشار مصدر ثالث إلى أن المعدلات سترتفع إلى ما بين أربعة ‌وخمسة ⁠بالمئة مع منح خصم عدم مطالبات بنسبة 50 بالمئة إذا استمرت الهجمات.



فيما قال أحد هذه المصادر إن هذه العلاوات الإضافية ارتفعت عن النسبة المتوافق عليها والتي كانت ⁠تبلغ نحو اثنين بالمئة قبل الأحداث في الأيام الماضية. وأفاد مصدر آخر بأن الأسعار كانت تتراوح الأسبوع الماضي بين ⁠2.5 بالمئة وثلاثة بالمئة، ولا تزال ضمن هذا النطاق.



ويأتي ما أشارت إليه معظم المصادر من ⁠ارتفاع الأسعار، أو احتمال ارتفاعها، في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر: رويترز