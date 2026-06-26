بلومبرغ: عُمان تبلغ حلفاءها بأن السفن العابرة لمضيق هرمز قد تضطر إلى دفع رسوم

أبلغت سلطنة عُمان عدداً من حلفائها أن “السفن التي تعبر مضيق هرمز قد تُلزم مستقبلاً بدفع رسوم مقابل استخدام الممر البحري، في خطوة قد تغيّر قواعد الملاحة في أحد أهم الممرات التجارية في العالم”، بحسب ما افاد تقرير لوكالة “بلومبرغ” للانباء.

وبحسب الوكالة “تأتي هذه الفكرة في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، وفي ظل تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة”، وتابعت “لم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن قيمة الرسوم أو موعد تطبيقها، لكن المقترح يجري بحثه مع عدد من الدول المعنية”.

وقالت الوكالة “يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحراً، ولذلك فإن فرض أي رسوم على السفن قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وقد ينعكس على أسعار النفط والسلع عالميا”.

واشارت الوكالة إلى أن “الولايات المتحدة تعارض فرض رسوم على المرور في المضيق، وتعتبر أن حرية الملاحة في الممرات الدولية يجب أن تبقى مكفولة دون أعباء مالية جديدة”.

المصدر: بلومبرغ