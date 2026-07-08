العراق | حشود غفيرة في كربلاء المقدسة للمشاركة في تشييع الامام الخامنئي

يتقاطر الملايين إلى محافظة كربلاء المقدسة، مدينة الإمام الحسين (عليه السلام)، لاستقبال الجثمان الطاهر للامام السيد علي الخامنئي، بعد تشييعه في مرقد جدّه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ظهر اليوم الأربعاء.

وشارك ملايين المواطنين من العراق وإيران ولبنان ودول أخرى في مراسم وداع وتشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، في النجف الأشرف.

وأفادت التقديرات الأولية التي أوردها الحشد الشعبي بأن عدد المشاركين في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في مدينة كربلاء المقدسة تجاوز، حتى الآن، أربعة ملايين مشيّع.

وفي مدينة النجف الأشرف، أشارت التقديرات الأولية أيضاً إلى أن عدد المشاركين في مراسم التشييع بلغ نحو أربعة ملايين مشيّع، وسط استمرار توافد الحشود الشعبية للمشاركة في مراسم الوداع.

المصدر: موقع المنار