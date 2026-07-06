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    مراسلنا عادل الفياض يتابع من العراق آخر التحضيرات الخاصة بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)

    المصدر: موقع المنار

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