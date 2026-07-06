قوى وشخصيات إسلامية في الشمال تعزّي إيران وتشيد بالحشود المشاركة في مراسم التشييع

قدّمت قوى وشخصيات إسلامية ووطنية في شمال لبنان التعازي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدة بالحشود المشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي، واعتبرت أن المشاركة الواسعة تعكس الالتفاف الشعبي حول القيادة الإيرانية.

وأصدرت القوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في الشمال بيانًا قدّمت فيه التعازي إلى القيادة والشعب الإيراني، معتبرة أن الحشود المشاركة في مراسم التشييع تعكس تمسك الإيرانيين بقيادتهم ونهج الثورة الإسلامية، وأشادت بما وصفته بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.

ورأت هيئة العمل من أجل الوحدة والتغيير، برئاسة الشيخ أحمد الغريب، أن المشاركة المليونية في مراسم التشييع تؤكد الحضور الشعبي للقيادة الإيرانية، معتبرة أن ذلك يعكس فشل الضغوط المفروضة على إيران. كما دعت الدولة اللبنانية إلى إعادة النظر في سياستها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإطلاق حوار لبناني حول الاستراتيجية الدفاعية.

من جهتها، اعتبرت جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي في لبنان أن الحشود المشاركة في مراسم التشييع تؤكد استمرار تأثير القيادة الإيرانية في وجدان مؤيديها، ودعت الدولة اللبنانية إلى اعتماد سياسة خارجية متوازنة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإطلاق حوار حول استراتيجية دفاعية، إلى جانب دعم تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وتقاطعت البيانات في التأكيد على أهمية الوحدة، ودعم القضية الفلسطينية، والدعوة إلى تعزيز الموقف الوطني اللبناني، ومواجهة التحديات الراهنة بالحوار والتماسك الداخلي.

المصدر: موقع المنار