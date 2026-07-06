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مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة المغير شمال شرق رام الله المحتلة
06-07-2026 19:33 مساءً
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