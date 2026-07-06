الوزير السابق مصطفى بيرم: لا شرعية لسلطة تتنازل عن السيادة والمقاومة خيار يفرضه الاحتلال

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، خلال حفلين تكريميين لشهداء بلدتي الزرارية والمروانية، أن ما تشهده المنطقة يتجاوز كونه مواجهة عسكرية، معتبراً أنها “معركة سترسم ملامح المرحلة المقبلة لعقود”، ورأى أن الكيان الإسرائيلي يقوم على مشروع قائم على العدوان والاحتلال، ولا يمكن أن يشكل عامل استقرار أو شراكة في المنطقة.

وأضاف أن التطورات التي أعقبت عملية “طوفان الأقصى” أظهرت حجم الدعم الغربي لإسرائيل، معتبراً أن هذا الدعم هدفه الحفاظ على تفوقها وتمكينها من مواصلة سياساتها، مشدداً على أن مواجهة هذا المشروع أصبحت “قدراً تفرضه طبيعة الصراع” .

ورأى بيرم أن ما يجري في لبنان هو انتقال من المواجهة العسكرية إلى محاولة تحقيق الأهداف نفسها عبر المسار السياسي، معتبراً أن هناك محاولات لإقامة سلطة “تتنازل عن السيادة وتفرط بالدستور وبحقوق اللبنانيين”، وقال إن السلطة تستمد شرعيتها من الشعب، ومن واجبها حماية الأرض والسيادة والدفاع عن مصالح المواطنين، لا التخلي عنها.

وأضاف أن شعار “لبنان أولاً” استُخدم، بحسب تعبيره، لتبرير سياسات تصب في مصلحة إسرائيل، معتبراً أن أي تنازل عن عناصر القوة الوطنية يمثل مساساً بسيادة الدولة، ومشيراً إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم تجريم المقاومة يشكلان، المدخل الأساسي لحماية لبنان في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات.

وأكد بيرم أن الجيش اللبناني يبقى مؤسسة وطنية تحظى بالاحترام والتقدير، معرباً عن رفضه لأي إجراءات أو مواقف من شأنها أن تضعف دوره أو تمس بمعنويات ضباطه وعناصره، ومشدداً على أن حماية لبنان تتطلب التمسك بعناصر قوته ووحدته الوطنية.

وختم بالتأكيد أن صمود المقاومة والتضحيات التي قدمها الشهداء، عززت حضورها وثباتها، معتبراً أن هذه التضحيات لن تؤدي إلى إضعاف نهجها، بل إلى ترسيخه واستمراره.

المصدر: موقع المنار