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   21 محرم 1448   
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    مصابون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مستشفى الأردني بحيّ تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

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