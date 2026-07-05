الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 21:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر الحاج علي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    المتحدث باسم الجيش الإيراني: دعم الجمهورية الإسلامية للبنان مستمر

    المتحدث باسم الجيش الإيراني: دعم الجمهورية الإسلامية للبنان مستمر

    غارة من طيران العدو الاسرائيلي على النبطية الفوقا في جنوب لبنان

    غارة من طيران العدو الاسرائيلي على النبطية الفوقا في جنوب لبنان

    تشييع الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا في تعلبايا بمشاركة حاشدة وكلمة سياسية لعضو كتلة الوفاء للمقاومة رامي أبو حمدان

    تشييع الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا في تعلبايا بمشاركة حاشدة وكلمة سياسية لعضو كتلة الوفاء للمقاومة رامي أبو حمدان