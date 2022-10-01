المقداد: لعدالة التوزيع للطاقة الكهربائية بين المناطق وإنصاف محافظة بعلبك الهرمل

طالب عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب علي المقداد “بعدالة التوزيع للطاقة الكهربائية بين المناطق وإنصاف محافظة بعلبك الهرمل”.

وقال المقدتد “بشرنا وزير الطاقة بأن باخرة النفط العراقي سيتأخر وصولها، بعد طول غياب وبعد معاناة لم نشهد لها مثيلا، وفي هذه المناسبة نطلب من السيد الوزير ومؤسسة كهرباء لبنان الإنصاف والعدالة في توزيع التيار الكهربائي على كل المحافظات دون أي استثناء”، وتابع “لن نقبل تحت اي عذر او تبرير أن ينتقص من حق محافظة بعلبك الهرمل في التيار الكهربائي ولو بدقيقة واحدة، أسوة بباقي المناطق”.

واستغرب المقداد “التسويف الحكومي في قبول الهبة الايرانية، لإنقاذ بلدنا من العتمة”، وسأل “هل نسمع قريبا جوابا شافيا؟ أم ان المراوغة واستمرار المعاناة والألم سيكونان سيدي الموقف؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام