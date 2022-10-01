مسؤول روسي: تورط “الأنغلوساكسون” في تخريب نورد ستريم.. وايطاليا سيتوقف عنها الغاز

أعلن عضو رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي، ألكسندر لوسيف، أنّ الاستخبارات البريطانية قادرة على القيام باستفزازات ضد البنية التحتية الأوروبية من أجل اتهام روسيا بالتخريب.

وردًا على سؤال صحفي عمّا هي، برأيه، الاستخبارات التي يمكن أن تكون متورطة في حادثة “السيل الشمالي”، أجاب لوسيف “ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنغلوساكسون، وذلك يعني أنه من الممكن أن البريطانيين نفذوه”.

وأضاف”سيليه استفزاز بريطاني جديد. إنهم فجروا “السيل الشمالي” وفيما بعد سينفذون ضربة على خط أنابيب غاز نرويجي ما وسيقولون إنّ الروس عملوه. أتوقع استمرارًا للاستفزازات تجاه البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية الأخرى في أوروبا”.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، في تعليقه على حادثة التخريب في أنابيب غاز “السيل الشمالي” أن العقوبات (المفروضة على روسيا) ليست كافية الأنغلوساكسون، وأنهم قد بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة لأوروبا كلها”، في حين اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، ونظيرتها الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أنّ حادث نوردستريم كان عملًا تخريبيًا واضحًا.

وفي سياق متصل بما يتعلق بامن امدادات الطاقة أبلغت “غازبروم” الروسية شركة “إيني” الإيطالية أنها لن تمدّ روما بالغاز يوم السبت بسبب استحالة نقله عبر النمسا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية + وكالات