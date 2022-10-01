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October 1 2022 - 08:54

اعصار ايان يقتل 42 شخصا في فلوريدا ويواصل سيره نحو ساحل كارولينا

منذ 44 mins 1 October، 2022
America Catastroph
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

ارتفع عدد ضحايا إعصار “إيان” في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 42 شخصا، وهو يواصل سيره نحو ساحل كارولينا، بعد تدميره جزءا كبيرا من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأعاصير: “علينا أن نفهم أن انتقال إيان إلى إعصار ما بعد المداري لا يعني أنه لم يعد يشكل خطرا”.
في غضون ذلك، أصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيرات من تسبب الإعصار بحدوث عواصف على طول سواحل ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.
وحثت السلطات المحلية سكان الولاية على سرعة إكمال الاستعدادات للحماية من العاصفة.
ومن المتوقع حدوث “فيضانات كبيرة” في سواحل الولايتين، إضافة إلى ساحل ولاية فيرجينيا (جنوب شرق)، حسب المركز.

المصدر: وكالات

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