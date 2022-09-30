مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 30-9-2022

داخلَ الاراضي الروسية باتت الحربُ الاوكرانية، ما رسمَ معالمَ مرحلةٍ جديدةٍ من الصراعِ الذي باتَ مفتوحاً على ابعدِ الاحتمالات.

لم يَحتمل الغربُ خطوةَ الرئيسِ فلاديمير بوتين بالموافقةِ على طلبِ اربعةِ أقاليمَ اوكرانيةٍ العودةَ الى الحضن الروسي بناءً على استفتاءاتٍ شعبية، معَ الخشيةِ من تبعاتِها التي تعني انَ الاوكرانيينَ ومن يدعمُهم من اميركيين وحلفٍ اطلسي باتوا يعتدونَ على الاراضي الروسية..

هو رسمٌ جديدٌ ليس جغرافياً فحسب انما عسكريٌ واستراتيجيٌ واقتصادي، سيزيدُ من حالةِ اللهيبِ التي تُحرقُ تلكَ المنطقةَ وتصيبُ العالمَ ككل.. وككلِّ خطوةٍ في الحربِ الاميركيةِ المفتوحةِ هناكَ علت التهديداتُ ضدَ موسكو وزادت العقوباتُ عليها، فيما علا اكتافَ الاوروبيينَ ما لن يحتملوهُ معَ تقدمِ الوقتِ وتسعيرِ الصراعِ ونفادِ الطاقةِ ومصادرِها المفجّرةِ مع خطِّ نورد ستريم ..

على الخطوطِ اللبنانيةِ ظهرت الحاجةُ لبعضِ الوقتِ كي يتبينَ الخيطُ الابيضُ من الاسودِ او الرمادي من الرئاسةِ الى الحكومةِ فالترسيم، على انَ الساعاتِ القليلةَ المقبلةَ على خطِ الترسيمِ البحري قد تكشفُ عن العرضِ الاميركي الخطي الذي اعدَّه عاموس هوكشتاين ..

اما ما قالَه وزيرُ المالِ عن الخمسةَ عشرَ الفَ ليرةٍ للدولار ِالرسمي فقد اعادَه رئيسُ الحكومةِ اليومَ غير آبهٍ بتداعياتهِ الكارثية، مؤكداً أنَ الحكومةَ ذاهبةٌ في هذا الاتجاهِ ولكن بشكلٍ تدريجي عبرَ تعاميمَ وقراراتٍ تَصدُرُ عن مصرفِ لبنانَ، مع استثناءاتٍ أوليةٍ تشملُ أصولَ البنوكِ وسدادَ قروضِ الإسكانِ والقروضِ الشخصية..

وفي ذكرى تكريمِ شخصيةٍ علمائيةٍ عامليةٍ هو العلامةُ السيد محمد علي الامين اطلالةٌ للامينِ العام لحزب الله سماحةِ السيد حسن نصر في ظلِّ زحمةِ الملفاتِ المحليةِ والاقليمةِ والعالميةِ عندَ الساعةِ الرابعةِ من عصرِ يومِ الغد..

اما صباحُ فلسطينَ اليومَ فقد كانَ حزيناً معَ توديعِ الطفل ريّان سليمان الذي قتلتهُ آلةُ الرعبِ الصهيونيةُ التي طاردتهُ حتى توقفَ قلبُه وارتقى شهيداً، وكأن الامةُ العربيةُ لم تَسمعِ او تشاهدْ مأساةَ ريّان، لذا غابت بياناتُ الاستنكارِ والحميَّةِ على الحرياتِ والعيشِ بسلام، وأُخْرِسَتْ جامعةُ الدولِ العربية..

المصدر: قناة المنار