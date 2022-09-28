بيرم: استمرار المساعي لإقرار المعاش التقاعدي

نقل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم عن رئيس الجمهورية العماد ميشال تأكيده “ان ملف الغاز والنفط على السكة الصحيحة”، وشدد على ان “سياسة لبنان الجمع وليس التفرقة والدعوة الى الحوار العربي – العربي من أجل ما هو خير لكل شعوبنا ومنطقتنا”.

واعلن الوزير بيرم عن اجتماع للجنة المؤشر الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات غلاء المعيشية، مؤكدا “استمرار المساعي من اجل إقرار المعاش التقاعدي”.

كلام الوزير بيرم جاء بعد زيارته الاربعاء الرئيس عون، حيث أطلعه على نتائج مؤتمر منظمة العمل العربي وفي صورة اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامشه، بالإضافة الى مسار رواتب القطاع العام وانعقاد لجنة المؤشر الأسبوع المقبل لمتابعة تطورات غلاء المعيشة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام+ قناة المنار