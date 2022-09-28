سرايا القدس – كتيبة جنين: مجاهدونا في بلدة جبع جنوب جنين يستهدفون حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة الشرقي بوابل كثيف من الرصاص وينسحبون بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2022 - 00:10

سرايا القدس – كتيبة جنين: مجاهدونا في بلدة جبع جنوب جنين يستهدفون حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة الشرقي بوابل كثيف من الرصاص وينسحبون بسلام

منذ 2 ساعة 27 September، 2022
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