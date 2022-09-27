الوزير حمية: السوق الحرة ستخفض العجز في الموازنة بنسبة 20 بالمئة

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل على حمية ان السوق الحرة في المطار كأحد المرافق العامة في الدولة ستساهم في خفض العجز في الموازنة بنسبة 20 بالمئة،مؤكدا في مؤتمر صحفي ان”مرفقاً واحداً قادراً على زيادة الإيرادات بهذا الشكل، فكيف اذا فعّلنا المرافق الأخرى؟”.

وأشار الوزير حمية الى أنّ “التلزيم الموقت قد رسا على مبلغ 1120 مليار ليرة، اضافة الى 3 ونصف دولار على كل راكب بحيث تصبح قيمة اجمالي التلزيم حوالي 1900 مليار ليرة، علما بأن التلزيم السابق كان بحدود 150 مليار ليرة فقط”.

وأوضح أنّ “إيرادات خزينة الدولة ستزداد بمبلغ 1750 مليار مما يساهم بتخفيض اضافي لعجز الموازنة”، مشددًا على أن “لبنان ليس بلدًا فقيرًا والإثبات أن مرفقًا واحدًا فقط في المطار من آلاف المرافق العامة في الدولة اللبنانية ساهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 20%”، مشيراً إلى أنّه “بعد اضافة ايرادات الوزارة انخفض العجز الى 10 آلاف 800 مليار”.

المصدر: قناة المنار