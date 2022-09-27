رويترز عن مصدر أمني أوروبي: هناك بعض المؤشرات على أن الضرر الذي لحق بخطوط أنابيب نورد ستريم متعمد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 14:28

رويترز عن مصدر أمني أوروبي: هناك بعض المؤشرات على أن الضرر الذي لحق بخطوط أنابيب نورد ستريم متعمد

منذ 33 mins 27 September، 2022
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