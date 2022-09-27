منظمة التجارة العالمية تتوقع ركوداً عالمياً

حذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الثلاثاء، من أنّ العالم يتجه نحو الركود، في وقتٍ يواجه “أزمات متعددة”.

وقالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف: “أعتقد أنّه ركودٌ عالمي، نتجه إلى ركود، لكن في الوقت نفسه علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش، وعلينا العودة إلى النمو”.

وقبل أيام، حذّر البنك الدولي من أنّ العالم قد يتجه نحو ركود عالمي، إذ ترفع البنوك المركزية في نفس الوقت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر.

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إنّ “العالم قد يكون قريباً على شفا ركود عالمي، حيث تباطأت اقتصادات الولايات المتحدة والصين وأوروبا بشكل حاد أكثر مما كان متوقعاً”.

كذلك، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، إنّ “النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ”، واعترفت بوجود “خطر حدوث ركود” في البلاد، مضيفةً أنّ “الركود ليس حتمياً”.

المصدر: الميادين