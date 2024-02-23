تظهر أبحاث منظمة التجارة العالمية أن العالم ينقسم إلى كتل متحالفة مع الولايات المتحدة والصين، مع تحذير من أن التجزئة ستضر بالاقتصاد العالمي، فيما التوترات الجيوسياسية تعقد محادثات التجارة على المستوى الوزاري المزمع إجراؤها في أبوظبي بين 26 و29 شباط/فبراير الجاري.

فبعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، ثمة دلائل واضحة على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتلتين منفصلتين، وأن قواعد التجارة متعددة الأطراف التي عززت التجارة لمدة تقرب من 30 عاماً أصبحت مهددة.

ويؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن الأمن الاقتصادي، إلى فرض عقوبات وقيود تجارية وعلامات على اتساع الانقسام بين الدول التي تدعم روسيا وتلك التي تدعم أوكرانيا.

وحذرت منظمة التجارة العالمية، التي تستضيف مؤتمرها الوزاري الذي يعقد كل عامين لمناقشة قواعد التجارة العالمية الأسبوع المقبل، من أن التفتت الصريح إلى كتلتين متنافستين من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5%، وستكون الدول النامية هي الأكثر معاناة.

المصدر: وكالات