استفتاءات دونباس وزابوروجيه وخيرسون على الانضمام إلى روسيا تدخل يومها الخامس والأخير

فتحت مراكز التصويت بدونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون أبوابها هذا الصباح في آخر أيام استفتاءات الانضمام لروسيا بعدما تم التصويت في الأيام الأربعة السابقة بالمنازل لأسباب أمنية.

وتجري عملية الاقتراع اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر. وفور إغلاق مراكز التصويت سيبدأ فرز الأصوات، كما ستظهر بيانات لاستطلاعات الرأي عند الخروج.

وبحلول اليوم، أعلنت الهيئات الانتخابية في جميع الكيانات الأربعة استفتاءاتها صالحة إذ تجاوزت نسبة المشاركة 50% في كل منها. وحسب البيانات الأولية مساء الاثنين، فقد بلغت نسبة المشاركة في جمهورية دونيتسك 86.89%، وفي لوغانسك 83.61%، وفي خيرسون 63.58%، وفي زابوروجيه 66.43%.

ويجري التصويت وسط استمرار قصف أوكراني مكثف، وأعلن عمدة مدينة دونيتسك ألكسي كوليمزين أن القصف الأوكراني يتواصل ليل نهار، وتعرضت المدينة له 115 مرة خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط من الاستفتاء.

في عموم جمهورية دونيتسك قتل مدنيان وأصيب 18 آخرون بقصف أوكراني خلال أربعة أيام من الاستفتاء.

وأكد موظفو لجان الاستفتاء في دونيتسك أنهم مستعدون للتعامل مع استفزازات القوات الأوكرانية، وأنه في حال انطلاق القصف سيتم نقل الناخبين إلى الملاجئ.

وقالت لجنة الانتخابات في لوغانسك إنه بعد تهديدات من المحرضين الأوكرانيبن بحرق مراكز اقتراع في منطقة ستاروبيلسك، تم نقل عملية الاقتراع إلى مراكز احتياطية.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، بأن أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة يشاركون في مراقبة التصويت في الاستفتاءات.

وأضافت أن أربعة من أعضاء لجنة الانتخابات المركزية الروسية وأكثر من 100 ممثل من اللجان الانتخابية الإقليمية يحضرون لمراكز الاقتراع في مناطق الاستفتاءات.

ويؤكد جميع المراقبين التنظيم الجيد لعمليات الاستفتاء والطابع الطوعي والشفاف للتصويت.

المصدر: وكالات