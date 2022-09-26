رئيس الجمهورية الايرانية لاسرة الشهيد سليماني: الاعداء يريدون قلب الحقائق وتشويه صورة الشهداء

شدد رئيس الجمهورية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي ان اعداء ايران يسعون باستخدام منظومتهم الاعلامية المغرضة، الى قلب الحقائق وتقديم الشهيد في صورة الجلاد.

واكد السيد رئيسي، خلال استقباله اليوم الاثنين اسرة الفريق الشهيد قاسم سليماني، على دور الاعلام الرسالي والنزيه في مواجهة الامبراطورية الاعلامية الغربية وافشال مخططاتها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر رئيس الجمهورية الإيرانية أن ثقافة الشهادة والتضحية، الركيزة الاساسية لاقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية، مبينا ان مسؤولية تخليد ذكرى الشهداء الابرار وتمجيد مكانتهم السامية، تثقل عاتق كل مواطن ايراني حر ومنصف، وتاكيدا المسؤولين في البلاد.

ولفت السيد رئيسي الى ان الاعداء يزعمون عبثا بان القوة الوطنية تنبع من امتلاك الاجهزة المتطورة والسلاح والاعتدة العسكرية فقط، وقال “لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية التي حققت انجازات مذهلة لا يمكن تجاهلها في مجال التصنيع العسكري، برهنت على انها تمتلك بفضل تضحيات مئات آلاف الشهداء قوة ناعمة يفوق تاثيرها جميع القوى الصلبة و الاسلحة المتطورة في العالم”.

واستنكر السيد رئيسي النهج الاعلامي الغربي المزور، موضحاً ان الغرب يسعى باستخدام منظومته الاعلامية الى قلب الحقائق وتعريف الارهاب وفقا لمعاييره الخاصة، ومؤكدا على ضرورة التصدي لهذه الهجمة الاعلامية المزيفة والمغرضة.

وأضاف السيد رئيسي “ان الدول الاوروبية وامريكا سعت في هذا السياق الى تنزيه “زمرة المنافقين” الارهابية التي تلطخت يداها بدماء 17 الف مواطن ايراني بريء، وذلك بعد ان ادرجت اسم هذه الفئة الاجرامية على قائمة الارهاب المعتمدة لديها”، وتابع “ان اجندات الغرب اليوم اقتضت على شطب اسم زمرة المنافقين من القائمة السوداء الغربية”.

واكد رئيس الجمهورية الايرانية، على ان الشهيد سليماني تحوّل اليوم الى احد الرموز الاسلامية الخالدة، وبناء على ذلك يبغضه اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويسعون الى القضاء على نهجه وفكره والقيم السامية التي ضحى من اجلها.

المصدر: وكالة ارنا