رعد: سنواصل مسيرتنا.. وأمد بقاء الكيان الصهيوني لن يطول

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ان “عدونا الأميركي هو طاغوتٌ متجبّر، ويتحكّم بأطراف مديدة في الأرض، ينشر الفتن ويفتعل الحروب ويحرّض الشعوب ضد بعضها البعض ويدفع الدول إلى نزاعات وصراعات وهو يدير اللعبة من غرف سوداء في كل مكان”.

وتابع رعد الاحد”هذا الطاغوت حين نمسكه على يده ونمنعه من أن يستثمر الغاز حتى ننال ما نريده من حقوق، يطغى ويرعد ويريد أن يقرر من هو رئيس جمهوريتنا ويحرّض سفراء دولٍ من أجل أن تتحرك تحريضًا حتّى لا يأتي رئيسٌ للجمهورية يعرف حقّ المقاومة، وممنوع أميركيا أن يأتي رئيس يعرِف حقّ المقاومة”.

وسأل رعد “لماذا يريدون رأس المقاومة وسلاحها ونهجها؟”، واضاف “لأن هذه المقاومة هي البقية الباقية في هذه المنطقة التي تتصدى للعدو الاسرائيلي”، وتابع “من يدعم هذا العدو ومن يُغطّي إرهابه ومن يسوّق سياساته في منطقتنا غير الإرادة الاميركية”، وقال “هذا الكيان الصهيوني لن يطول أمَد بقائه، وعصر الصهاينة متوقّف على نموّ إرادتنا وسنواصل مسيرتنا والتزامنا إذا كانوا يحاربون المقاومة لانها تمتلك عقيدة الدفاع عن الوطن وكرامته فهذه العقيدة سنتمسك بها اكثر فأكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام