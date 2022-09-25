سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لعبور نهر دنيبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 16:10

سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لعبور نهر دنيبر

منذ 1 ساعة 25 September، 2022
نهر دنيبر
نهر دنيبر
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن سلطات كييف تقوم بوضع عدة سيناريوهات للهجوم على المقاطعة، يتضمن أحدها عبور القوات لنهر دنيبر. وأضاف روغوف”يتم وضع هذه الخطط تحت إشراف خبراء من البنتاغون”.

ووفقا له، “كل هذه الخطط معروفة ومكشوفة، وفي حالة محاولة القوات الأوكرانية شن هذا الهجوم، فسيتم التصدي له وقمعه”.

وأشار روغوف، إلى أن القوات الأوكرانية، تقصف في الوقت الراهن بشكل مكثف الضفة اليسرى لنهر دنيبر مستهدفة المناطق المحررة من مقاطعة زابوروجيه. واستهدف القصف الأخير من هذا النوع، ضفة النهر قرب قرية إيفانوفكا.

وقال روغوف “قصف قرية إيفانوفكا، يؤكد الاستعدادات التي تقوم بها كييف لعبور نهر الدنيبر”.

المصدر: روسيا اليوم

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