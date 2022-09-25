حركة الجهاد الإسلامي: ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار المواجهة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحد الشهيد البطل سائد عدنان الكوني (26 عاماً)، “الذي ارتقى إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفته في مدينة نابلس المحتلة، وأصيب على إثرها عدد من المجاهدين الأبطال”.

وباركت حركة الجهاد الإسلامي، “السواعد الضاربة في سرايا القدس – كتيبة نابلس”، مؤكدةً أن ارتقاء الشهداء “سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار المواجهة في وجه الاحتلال وعدوانه على أرضنا ومقدساتنا”.

وأكدت الحركة، أن “عمليات القتل والاغتيال لن تنال من شعبنا وثورته المتصاعدة، وسيبقى الاشتباك في كل الساحات عنوان المرحلة، وسيبقى جنود العدو ومستوطنوه في مرمى رصاص المقاومين الأبطال، ولن ينعموا بالأمن والأمان على أرضنا”.

وحيت حركة الجهاد الإسلامي، “ثوار شعبنا في جبل النار، الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء، وصنعوا نموذجاً يحتذى به في الوحدة ومقاومة الاحتلال، وتلقينه دروساً في ساحات المواجهة”.

كما تقدمت بخالص التعزية والمباركة من عائلة الشهيد وإخوانه ورفاق دربه، سائلةً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، معاهدة “شهداءنا على الوفاء لدمهم الطاهر حتى نيل حريتنا وكرامتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم