الجهاد الإسلامي: ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار المواجهة في وجه الاحتلال وعدوانه على أرضنا ومقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 11:36

الجهاد الإسلامي: ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار المواجهة في وجه الاحتلال وعدوانه على أرضنا ومقدساتنا

منذ 1 ساعة 25 September، 2022
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