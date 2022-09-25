الجهاد الإسلامي: ننعي الشهيد البطل ابن جبل النار ونبارك السواعد الضاربة في سرايا القدس – كتيبة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 11:36
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وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تقصف مخزناً للحبوب ومستودعات أسمدة في المقاطعة
تواصل عمليات التصويت في الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
وسائل إعلام روسية: 93% ممن صوتوا في مقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الأول أيدوا الانضمام إلى روسيا
الإيطاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية يتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف
الجهاد الإسلامي: ننعي الشهيد البطل ابن جبل النار ونبارك السواعد الضاربة في سرايا القدس – كتيبة نابلس
منذ 1 ساعة
25 September، 2022
الجهاد الإسلامي
شهيد فلسطيني
مواجهات نابلس
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