عبد اللهيان: معضلة الاحتلال يمكن حلها باجراء الاستفتاء الوطني العام في فلسطين

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنَّ معضلة الاحتلال والصراع القديم في منطقة غرب آسيا، يمكن حلّها من خلال استفتاء وطني عام في فلسطين، وبما يسمح لسكانها الأصليين تأسيس حكومتهم المنشودة.

جاء ذلك خلال كلمة عبد اللهيان، اليوم السبت، باجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، الذي انعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الـ 77 بمقر المنظمة الاممية في نيويورك، حول فلسطين.

وأعرب عن أسفه لقاء صمت المجتمع الدولي والموقف الانبطاحي لمحافل حقوق الانسان ازاء الظروف المزرية التي تعم فلسطين المحتلة، مبينًا أنَّ الشعب الفلسطيني يمرّ اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بظروف غير انسانية عسيرة من جراء الاحتلال والحصار والعدوان والنهج التوسعي الوحشي الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي في بلاده.

وسلط وزير الخارجية الإيرانية في هذا الخصوص، الضوء على جرائم الفصل العنصري الصهيونية وانتهاكات حقوق الانسان التي أخذت بالتوسع في فلسطين وعمليات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأراضي وتدمير المزارع والبساتين واعتقال الأطفال والشبان الفلسطينيين.

وأضاف: “السنوات الأخيرة شهدت موجة كبيرة من قرارات الادانة ضد “اسرائيل” على لسان منظمات قانونية دولية، حيث اعتبر العديد من هذه المنظمات بما في ذلك منظمة العفو الدولية، الكيان الصهيوني نموذجًا لنظام الفصل العنصري في ضوء جرائمه التي طالت الحقوق الانسانية”.

وأشار عبد اللهيان إلى أنَّه “لقد حان الوقت لتبرهن الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، على فاعلية هذه المنظمة الدولية التعددية في توفير الآليات القانونية وتوظيف أكبر قدر من الدبلوماسية لصد الاجراءات غير الانسانية والاجرامية الواسعة التي يمارسها الكيان المحتل، ملبيةً نداء استغاثة الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وتابع: “إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أعربت عن تشاؤمها منذ تسعينيات القرن الماضي حيال مفاوضات التساوم بين فلسطين والكيان الصهيوني، ليظهر اليوم وبعد مرور 30 عامًا على هذه العملية، مدى صحة المواقف التي اتخذتها إيران آنذاك”.

وأردف: “اليوم الشباب الفلسطيني لا يعقد أيَّ آمال على الحلول السياسية وفق الأطر التي حددتها الدول الأخرى والمنظمات الدولية، لكون هذه السبل وصلت إلى طريق مسدود أكثر من أي وقت مضى”.

وفي معرض التنويه بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية والحكيمة والشاملة والفاعلة لحل معضلة الاحتلال في فلسطين، قال وزير الخارجية الإيرانية إن بلاده سلمت الأمم المتحدة في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مبادرة من 4 بنود تحت عنوان “اقامة استفتاء عام في فلسطين”.

وخلص عبد اللهيان إلى أنَّ “معضلة الاحتلال والصراع القديم في منطقة غرب آسيا، يمكن حلها بواسطة اجراء الاستفتاء الوطني العام في فلسطين، وبما يسمح لسكانها الأصليين تأسيس حكومتهم المنشودة”.

المصدر: مواقع