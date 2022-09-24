تقرير مصور | 4 مناطق اوكرانية تصوت لصالح الإنضمام إلى روسيا

انطلقت عمليةُ التصويتِ على استفتاءاتِ الانضمام الى روسيا في المناطقِ الأربعِ الواقعةِ في الشرقِ الاوكراني، وشَهِدَت عملية التصويت إقبالاً واسِعاً قللت كييف من اهميته.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنَّ تهديدات الاتحاد الأوروبي والغرب، لن تمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحماية سكان دونباس.

وأشارت زاخاروفا إلى أنَّ عملية الاستفتاء التي بدأت أمس في اربع مقاطعات تَنسجم بالمطلق مع القانون الدولي وتمنح الحقوق المشروعة لسكان هذه المناطق في تقرير مصيرهم، والحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم ومعتقدهم”.

المصدر: المنار