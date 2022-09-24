تقرير مصور | اجتماع للنواب السنة في دار الفتوى

شهد دار الفتوى إجتماع لنواب السنة مع مفتي الجهورية، في محاولة توحيد الصف السني لمواجهة الإستحقاقات الدستورية الراهنة.

وعلى نية مواجهة الاستحقاقات التي يواجهها لبنان، جمع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب السنة، في اجتماع قاطعه ثلاثة نواب بقرار مسبق ، وتمحور البحث فيه حول بنود عدة حددها المفتي في كلمة له في مستهل الاجتماع.

اغلقت الابواب على النقاش بين النواب والمفتي، ورغم الجو الهادئ الذي رصد الا ان تباينا في الاراء حول عدد من الملفات طاف على الوجه. فسجل بعض النواب اعتراضهم على على طروحات زملائهم. وتحفظ اخرون على ما صدر في ختام الاجتماع بخصوص قضايا معروفة بالاجماع الوطني.

ونص البيان الختامي للاجتماع على العمل لإيجاد حل للازمة الاقتصادية واحترام المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية لكل اللبنانيين.

المصدر: المنار