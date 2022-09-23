عدد ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرطوس بلغ حتى الساعة 77 وعدد الناجين 20 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2022 - 19:28

عدد ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرطوس بلغ حتى الساعة 77 وعدد الناجين 20

منذ 2 ساعة 23 September، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

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