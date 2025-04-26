المتحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية: نقل 80 مصابا للمستشفيات إثر الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 14:16

المتحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية: نقل 80 مصابا للمستشفيات إثر الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس

منذ 50 mins 26 April، 2025
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