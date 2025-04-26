مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 26-4-2025

حَضَرَ العالمُ الى جنازةِ البابا فرنسيس، على أملِ أن تحضرَ تعاليمُهُ في سلوكِ من شاركوا بجنازتِه – دولا ومسؤولين ــ بان يغلِّبوا مبادئَه الانسانيةْ على حروبِهِم الدمويةِ ومشاريعِهِم الاستعمارية، وان يَسمَعوا آخرَ نداءاتِهِ قبلَ الوفاة، أن إرحموا غزةَ واهلَها من الاجرامِ والتجويعْ.. وعسى أن يسمعَ اللبنانيون وخصوصاً بعضُ السياسيين والاحزابْ ممن يَنسبون أنفسَهُم الى البابا بالانتماءْ – فيتمثَّلوا به في الأداء، ويفهموا رسالَتَه عن لبنان كبلدِ التعايشِ بين اهلِهِ متشاركين متساوين ، فيكفُّوا النفخَ بابواقِ السياسةِ والاعلامِ مُعْتَدِّينَ بعنترياتِ الخارجِ ضدَّ اهلِ بلدهِم، التي ما أسعفَتهُم يوماً وما أوصلَت اوهامُهُم الى برِ أمان ..

ومع اماني البعض ورجائِهم برؤيةِ النيرانِ في المنطقةِ بما يناسبُ منطقَهُم ضد ايران، كان انفجارُ ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس الايرانية مادةً لتأويلاتِهِم وتحليلاتِهِم التي ردَّت عليها الجمهوريةُ الاسلاميةُ الايرانيةُ بأنَّه من المبكِّرِ الجزمُ بسببِ الحادثِ، مؤكدةً فَتحَ وزارةِ الداخليةْ تحقيقاً سريعاً وشفَّافاً لمعرفةِ الملابسات.

أمَّا على الشاطئ المقابلْ حيث سلطنةُ عُمان، محادثاتٌ تقنيةٌ شفافةْ ومعمَّقةْ بين الايرانيين والاميركيين بوساطةِ العمانيين، انتهَت جولتُها الثالثةْ مع التأكيدِ من جديدْ على جَدِيَّتها ونوايا الطرفين بالسعي الى تحقيقِ اختراقٍ فيه مصلحةُ الطرفين بل المنطقةِ والعالم .

فيما الطرفُ المتربِّص بتلكَ المفاوضات – اي الصهاينة – يرتفعُ صوتُهُم عبر َخبرائهم واعلامِهم، الذين رأوا بأي اتفاقٍ بين واشنطن وطهران خسارةً تاريخيةً لتل ابيب وخطأً تاريخياً لحكومتِها كما عبَّرَ المسؤولُ الاستخباراتي الصهيوني السابق “ماركو مروينو”.

ومن المسؤولين اليمنيين وشعبِهم وقيادتهم الحكيمةْ تأكيدٌ يوميٌ على اسنادِ غزة واهلَها وفلسطينَ وقضيَتَها.. وجديدُهم صاروخٌ باليستي استهدف قاعدةَ “نيفاتيم” الجويةْ التابع لجيشِ الاحتلالِ الاسرائيلي في منطقةِ النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وصواريخُ ومسيَّراتٌ لاحقت حاملةَ الطائراتِ الاميركية هاري ترومان.

المصدر: موقع المنار