مجلس الدوما الروسي يناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة أعمال الناتو في أوكرانيا

تبنى مجلس الدوما مناشدة إلى البرلمانات الأوروبية والجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيها إدانة أعمال “الناتو” في أوكرانيا.

وصرح زعيم كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الدوما (مجلس النواب)، ليونيد سلوتسكي، بأن النواب يتوجهون إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وإلى البرلمانات الأوروبية بطلب لإدانة إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يهدد السلام والاستقرار في أوروبا. وقد تبنى مجلس الدوما ذلك الطلب.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط الروسية، ممن يمتلكون الخبرة في القتال، على أن تبدأ أنشطة التعبئة من اليوم 21 سبتمبر 2022، حيث صرح الرئيس بأن “الغرب قد جعل من “الروسوفوبيا” (رهاب الروس) سلاحه الرئيسي، بينما جعل من الشعب الأوكراني علفا للمدافع”.

من جانبه صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن روسيا لم تعد تحارب أوكرانيا، التي خسرت في العملية العسكرية الروسية الخاصة نصف جيشها، وإنما تحارب الغرب، حيث يشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من “الناتو”، بينما يدعم أوكرانيا 70 قمرا صناعيا عسكريا، و200 قمر صناعي للأغراض المدنية، تابعة جميعها للغرب.

المصدر: وكالات