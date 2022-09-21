ليتوانيا ترفع مستوى استعدادات قواتها ردا على إعلان روسيا التعبئة الجزئية

أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم الأربعاء أن ليتوانيا، قررت رفع مستوى استعدادات قواتها ردا على إعلان روسيا التعبئة الجزئية.

وكتب أنوساوسكاس على مواقع التواصل الاجتماعي: “بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينغراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تراقب فقط. سنزيد من جاهزية قوات الرد السريع لدينا”.

وقال أيضا إن ليتوانيا تناقش إجراءات لمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن فيلنيوس تدعو جميع الحلفاء إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا.

بدورها أعلنت فنلندا أنها تراقب الوضع عن كثب وذلك على خلفية إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية.

وأصدر بوتين مرسوما يتضمن تعليمات لرؤساء الكيانات الروسية بضمان تنفيذ إجراءات التعبئة الجزئية بالعدد المناسب وفي الإطار الزمني الذي يحدده وزير الدفاع.

المصدر: وكالات