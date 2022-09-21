اليمن.. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر

خرجت في مدينة صعدة، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية ورايات الحرية وصورا للشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، ولقائد أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وكذلك شعارات المناسبة، مرددين الهتافات المؤيدة للثورة والمنددة بالعدوان على اليمن.

وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية، أشارت إلى التغيير الجذري الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر، وأسقاطها الوصاية الأمريكية، وكيف أنقذت البلاد من التشظي والضياع، مشيرة إلى حالة الانفلات الأمني والاغتيالات والتقطعات والنهب وانتشار الجماعات التكفيرية وانهيار أجهزة الدولة قبل الثورة، وحال الأمن والاستقرار الذي أحدثته الثورة رغم العدوان.

وأشادت الكلمات بالقوات المسلحة وما حققته من إنجازات على مختلف الصعد، داعية إلى المزيد من الصمود ومواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن حتى تحقيق النصر.

المصدر: المسيرة