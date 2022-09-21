شويغو يكشف عدد الجنود الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان التعبئة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن إجمالي عدد الجنود الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان التعبئة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. وقال الوزير شويغو “سيتم استدعاء ما مجموعه 300 ألف من جنود الاحتياط”. وأضاف “تمتلك روسيا موارد تعبئة ضخمة، ما يقرب من 25 مليون شخص والذين سيخضعون للتعبئة يشكلون 1%”.

وفي كلمة له تحدث فيها حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد، لفت شويغو إلى أن الذين يخضعون للتعبئة الجزئية هم من خدموا الخدمة العسكرية ولديهم سجل عسكري متخصص وخبرة قتالية.

وأوضح الوزير أن التعبئة الجزئية ضرورية في المقام الأول للسيطرة على خط التماس بطول 1000 كيلومتر والأراضي المحررة، “خط الاتصال.. يمكن تسميته بالخط الأمامي وخط التماس فهو يزيد عن 1000 كيلومتر. بطبيعة الحال، ما هو خلفه، وما هو موجود، على طول هذا الخط، هذه المناطق يجب السيطرة عليها. وبالطبع، فالتعبئة الجزئية هي ضرورية من أجل هذا”.

وشدد الوزير أن المهمة الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة الروسية يتم تنفيذها، ويتم بذل كل شيء لحلها “هناك مهمة رئيسية تم تحديدها، هذه المهمة قيد التنفيذ، نبذل قصارى جهدنا لضمان اكتمالها”.

كما أعلن شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقال إن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61.207 قتيلا و49.368 جريحا، بينما بلغت خسائر روسيا 5.939 قتيلا.

ولفت الوزير الروسي إلى أن بلاده لم تعد تحارب أوكرانيا وإنما تحارب الغرب ككل، مؤكدا أن 70 قمرا صناعيا عسكريا و200 قمر صناعي للأغراض المدنية تابعة للغرب تدعم أوكرانيا.

وأشار شويغو إلى أن 150 مستشارا عسكريا من “الناتو” يشاركون في قيادة الجيش الأوكراني، معلنا مقتل أكثر من 2000 من المستشارين والمرتزقة الأجانب العاملين مع الجيش الأوكراني.

المصدر: موقع المنار